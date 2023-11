O PCP vai entregar um abaixo-assinado com 100 mil assinaturas ao primeiro-ministro a exigir a inversão das políticas do Governo. O secretário-geral dos comunistas prevê um recuo no aumento do Imposto Único de Circulação.

Paulo Raimundo criticou o Orçamento do Estado e acusou o PS e a área não socialista de crimes económicos com as reprivatizações da TAP e da Efacec.