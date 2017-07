Conclusões do Bloco sobre inquérito à CGD seguem para o Ministério Público

Carlos Santos Neves - RTP 19 Jul, 2017, 15:33 / atualizado em 19 Jul, 2017, 16:05 | Política

“Doze meses de trabalho não podem ficar sem consequências. O BE entregará as suas conclusões e o acervo de trabalho que desenvolveu ao longo deste tempo ao Ministério Público para as investigações que entender”, afirmou aos jornalistas, no Parlamento, o deputado Moisés Ferreira, coordenador do BE na comissão de inquérito.

O Bloco de Esquerda considera que a versão preliminar do relatório apresentava as maiores lacunas em matérias relativas ao período pré-2012. O partido viu integradas no documento final 39 das 46 propostas de alteração que formulou.



“Ontem, aquilo que deveria ter acontecido era estarem todas e todos os deputados para ser votado o relatório. Cada grupo parlamentar assacará as suas responsabilidades. O BE estava presente”, frisou o deputado, referindo-se ao resultado da votação de terça-feira.



Depois de os social-democratas terem requerido a votação nominal, o corpo global do relatório da primeira comissão de inquérito aos créditos do banco público acabou chumbado. No momento da votação estavam presentes cinco dos sete deputados efetivos do PS, um do Bloco de Esquerda e outro do PCP, que aprovaram o documento. Os seis deputados do PSD e o parlamentar do CDS-PP empataram a votação. E o empate dita o chumbo.



Foram somente aprovadas algumas recomendações no texto do relator, o socialista Carlos Pereira.



Já esta quarta-feira, após uma reunião da bancada do PS, o líder parlamentar socialista, Carlos César, admitiu "a falha" do partido na votação do relatório.



"Por razões momentâneas e de expediente dos proponentes da votação não estavam nessa altura todos os deputados nos trabalhos da comissão. Isso até acontece por razões que têm a ver com o funcionamento da Assembleia da República e que deveria merecer reflexão", argumentou o dirigente partidário.



Moisés Ferreira lamentou que os trabalhos da comissão de inquérito tivessem acabado sem a aprovação de conclusões, o que, acusou, foi ao encontro do “interesse” da direita.



“No nosso entender, é claro que existiram no passado vários episódios que prejudicaram a Caixa, houve erros de gestão e existiram decisões de gestão no mínimo duvidosas que não têm nada a ver com o interesse público”, sustentou o deputado bloquista.

“Não há relatório”



O Bloco entende também que existe matéria passível de ser investigada datada da governação de PSD e CDS-PP, em particular a recapitalização de 2012, que “foi mal feita e prejudicou a Caixa”.



“Tendo em conta que não há relatório nenhum, o que vamos fazer é adicionar às nossas propostas de alteração, que incidiam muito no período pré-2012, uma série de conclusões da recapitalização de 2012 e pós-2012 para entregar ao Ministério Público”, explicou Moisés Ferreira.



A entrega deverá ter lugar na próxima semana.

“Fez-se justiça”

Na terça-feira, concluído o processo de votação, o deputado coordenador do PSD na comissão vinha defender que o partido não poderia “pactuar” com “um dos maiores branqueamentos que o Parlamento já fez”.



“Ao chumbar-se o relatório final fez-se justiça de mostrar ao país que não houve uma comissão parlamentar de inquérito séria”, propugnou Hugo Soares.



Por sua vez, o deputado do PCP Miguel Tiago sublinhou que os grupos parlamentares “assumem as responsabilidades pelas presenças e ausências na sala”.



Já o presidente da comissão de inquérito parlamentar, Emídio Guerreiro, considerou “cada vez mais premente” uma revisão das regras das comissões, para que estas possam chegar “mais longe”.



Esta comissão de inquérito incidiu sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos desde 2000 até ao processo de recapitalização - na ordem dos cinco mil milhões de euros - acertado entre Governo e Comissão Europeia, após o banco ter registado, em 2016, um histórico prejuízo de 1.859 milhões de euros.



Uma segunda comissão de inquérito, ainda em curso no Parlamento, debruça-se sobre a passagem de António Domingues pela administração da Caixa e o papel do Executivo na sua nomeação e saída.



c/ Lusa