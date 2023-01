Condenado num processo. Assessor de António Costa apresenta demissão

Um assessor do gabinete do primeiro-ministro pediu a demissão depois de ter sido condenado num processo judicial. Pedro Magalhães Ribeiro foi presidente da Câmara do Cartaxo e quebrou o dever de imparcialidade e neutralidade ao ter usado o boletim municipal da autarquia para divulgar obra feita quando estava a concorrer a um novo mandato.