Conferência de líderes fixa hoje data de moção de censura

Estas iniciativas partidárias foram anunciadas na quinta-feira passada, horas depois de ter sido conhecida a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, a terceira ocorrida no Governo na última semana de dezembro e a 11.ª a atingir um membro do executivo socialista de maioria absoluta.

A reunião dos líderes parlamentares está marcada para as 11h30 e a ordem de trabalhos inclui a "apreciação dos requerimentos para a realização de debate de urgência, apresentados pelos Grupos Parlamentares do PSD e do Chega" e o "agendamento e organização da moção de censura proposta pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal".

A Iniciativa Liberal (IL) justificou a apresentação de uma moção de censura ao Governo por considerar que o executivo socialista é irreformável, "por convicções erradas, incapacidades políticas ou desgastes pessoais".

O Regimento da Assembleia da República estipula que o debate da moção "inicia-se no terceiro dia parlamentar subsequente à apresentação da moção de censura, não pode exceder três dias e a ordem do dia tem como ponto único o debate da moção de censura".

De acordo com a IL, o texto da moção foi entregue ainda antes da meia-noite de dia 29 de dezembro. Com este prazo, os três dias regimentais começariam a contar a partir de sexta-feira e, uma vez que na segunda-feira, dia 2 de janeiro, os funcionários do parlamento tiveram tolerância de ponto e a Assembleia da República esteve fechada, o terceiro dia posterior à entrega seria quarta-feira, dia 4.

No entanto, a data final do debate da moção será fixada hoje pela conferência de líderes parlamentares.

No mesmo dia em que a IL anunciou a moção de censura (e ainda antes da sua formalização no parlamento), o PSD requereu um debate de urgência também para a próxima quarta-feira, com a presença do primeiro-ministro, sobre o tema "Situação política e a crise no Governo".

Segundo o Regimento, nos debates de urgência, "o Governo faz-se representar obrigatoriamente no debate através de um dos seus membros", sem especificar qual.

Também o presidente do Chega, André Ventura, indicou que o partido iria pedir esta semana "um debate de urgência no parlamento com a presença do primeiro-ministro".

Na segunda-feira, o primeiro-ministro, António Costa, falou pela primeira vez publicamente sobre as demissões no Governo, pouco depois de anunciar os atuais secretários de Estados João Galamba e Marina Gonçalves para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação, respetivamente, e considerou que asseguram continuidade de políticas, transparência de ação e experiência, evitando-se "abrandamento" na execução do programa governativo.