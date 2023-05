"Confiança uma vez perdida é irreversível". Os recados de Marcelo a António Costa

A ambos Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que "onde não há responsabilidade, não há autoridade, respeito, confiança, credibilidade", depois de afirmar que os portugueses "esperam um poder político que resolva mais e melhor os seus problemas".





A confiança da maioria esmagadora dos portugueses nas instituições e na democracia "deve continuar a existir" defendeu ainda. "E não se pode perder porque, uma vez perdida, esse facto é irreversível", frisou o chefe de Estado.



Em causa a decisão de António Costa não aceitar o pedido de demissão de João Galamba após "situações rocambolescas, muito bizarras, inadmissíveis ou deploráveis" ocorridas na semana passada no Ministério tutelado por Galamba e numa descrição lembrada por Marcelo.O chefe de Estado considerou que"A responsabilidade política e administrativa é essencial para que os portugueses acreditem naquelas e naqueles que governam", afirmou o Presidente. "Não se resolve apenas pedindo desculpa pelo sucedido.".

Tal responsabilidade política, acrescentou, "não se afasta por questões de consciência pessoal de quem aprecia essa responsabilidade por muito responsáveis que sejam", palavras que podem ser consideradas um recado direto a António Costa, que invocou este argumento para manter João Galamba no executivo.

Dissolução afastada

A crise política da semana passada agravou a tensão que se tem vindo a verificar entre o chefe de Estado e o chefe de Governo. Antes de segurar Galamba, pouco tempo depois deste apresentar a demissão na terça-feira, António Costa foi ao Palácio de Belém explicar as razões da sua decisão ao Presidente, revelando depois ao país os seus argumentos.





Nessa ocasião, Marcelo manifestou a sua discordância através de uma nota publicada pela Presidência.



Esta quinta-feira o Presidente lamentou que, "desta vez", não tenha sido possível "acertar agulhas" com António Costa. "Foi pena, não por razões pessoais ou de disputa entre cargos, mas por razões de interesse nacional", sublinhou, admitindo alguma desilusão quanto à forma como ambos entendem "a responsabilidade política e administrativa dos que mandam".





"Até agora eu julgava que sobre essa matéria existia, com mais ou menos distância temporal, acordo no essencial. Viu-se que não, que há uma diferença de fundo", apontou.



A possibilidade de dissolução do Governo ou da Assembleia foi contudo afastada, com"Os portugueses dispensam esses sobressaltos, essas paragens, esses compassos de espera, num tempo como este, em que o que querem é ver os governantes resolverem os seu problemas do dia-a-dia", justificou.no futuro e recusando abdicar de um recurso que lhe é próprio, num novo recado a António Costa.", lembrou Marcelo.Ao frisar que estas são "lições" que tem de tirar para si mesmo, o Presidente disse esperar poder contar "com a sensatez, o sentido de Estado e o patriotismo de todos e, claro está, com a experiência, a prudência e a sabedoria do povo português".

As responsabilidades de Galamba

"Como pode esse ministro não ser responsável por situações rocambolescas, muito bizarras, inadmissíveis ou deploráveis, suscitadas por esse colaborador, levando a apelar aos serviços mais sensíveis de proteção da segurança nacional, que estão ao serviço do Estado e não de Governos?", questionou ainda o chefe de Estado.

Na origem do escândalo está a demissão de F, sobre umas notas referentes a reuniões com a ex-CEO da transportadora, Christine Ourmiéres.Após ser exonerado, Frederico Pinheiro terá ido ao Ministério buscar um computador que lhe havia sido atribuído e que teria informações confidenciais., SIS, para recuperar o equipamento.João Galamba negou as acusações de Pinheiro e viria a pedir desculpas por todo o episódio, que veio a público e que suscitou condenação veemente de toda a oposição e dúvidas sobre a legitimidade da ação do SIS.por um assessor que merecia "tanta confiança que podia assistir a reuniões privadas, preparando outras reuniões, essas públicas, na Assembleia da República"."Um governante sabe que, ao aceitar sê-lo, aceitar ser responsável por aquilo que faz e não faz e por aquilo que fazem ou não fazem aqueles que escolhe e nos quais é suposto mandar", afirmou Marcelo.

As lições que retira Marcelo



Marcelo considerou que a decisão de António Costa de manter João Galamba após toda a situação tem efeitos "na credibilidade, na confiabilidade, na autoridade do ministro, do Governo e do Estado".





A primeira lição que Marcelo retirou de mais esta crise foi a de que deve "ser garantia de estabilidade com todos os órgão do poder político a começar pelos órgãos de soberania".



A segunda foi a de "ter sempre presente, como último fusível de segurança político que é o Presidente da República no nosso sistema constitucional, que deve assegurar ainda de forma mais intensa que os que governam cuidam mesmo da responsabilidade, da confiabilidade, da credibilidade e da autoridade".