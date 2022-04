Congresso CDS. Lobo d'Ávila considera que Nuno Melo teria sido um "belo candidato" há sete anos

O antigo vice-presidente do CDS-PP Filipe Lobo d'Ávila considerou que Nuno Melo teria sido um "belo candidato" à liderança há sete anos, sustentando que se teriam evitado "muito dos erros" do passado recente do partido.