Congresso CDS. Moção de Nuno Melo foi a mais votada com 73% dos votos

A moção do eurodeputado Nuno Melo, "Tempo de Construir", foi uma das quatro levadas a votos, em alternativa, e obteve 73% dos votos.

Com este resultado, caberá a Nuno Melo apresentar a lista à Comissão Política Nacional, que será votada entre as 09:00 e as 12:00 de hoje.

As moções de estratégia global visam fixar a orientação geral do partido no próximo mandato.