Congresso do CDS-PP. Moção de Francisco Rodrigues dos Santos vence

Ao fim de várias horas de votação, cerca das 4h00, o desfecho do XXVIII Congresso do CDS-PP ficou selado. A moção de Francisco Rodrigues dos Santos foi a mais sufragada, com 671 votos, um score de 46,6 por cento, perfilando o ainda líder da Juventude Popular para a sucessão de Assunção Cristas na presidência do partido. Seguimos ao minuto o último dia de trabalhos em Aveiro.

6h42 – Francisco Rodrigues dos Santos, rosto vencedor



A moção de estratégia submetida ao Congresso de Aveiro pelo líder da Juventude Popular recolheu 671 votos. A segunda moção mais foi a de João Almeida, com 562 votos, ou 38,9 por cento. Filipe Lobo d’Ávila viu o seu texto quedar-se pelo terceiro lugar, com 209 votos, ou 14,45 por cento.

Francisco Rodrigues dos Santos não foi eleito nas últimas eleições legislativas para o Parlamento.

Como reagiram os adversários

Foram mais de 1400 os delegados à reunião magna que votaram.A primeira jornada do XXVIII Congresso chegou ao fim pouco antes das 4h00 deste domingo, após o anúncio da moção vencedora, intitulada. A candidatura de Rodrigues dos Santos à presidência do partido vai esta manhã a votos.Rodrigues dos Santos afirmou que, de ora em diante, conta com João Almeida e Lobo d'Ávila, os adversários derrotados, assim como “com todos os militantes do CDS que decidiram integrar essas duas moções de estratégia global”.“Vamos começar a formar as nossas equipas que comporão a liderança do CDS para os próximos dois anos e aí, naturalmente, que eu irei também ao encontro de militantes do partido que se encontraram afetos a outras candidaturas mas que eu reconheço talento, competência, energia e qualidade para abraçar, o futuro do CDS”, insistiu.“Vamos começar a formar as nossas equipas que comporão a liderança do CDS para os próximos dois anos e aí, naturalmente, que eu irei também ao encontro de militantes do partido que se encontraram afetos a outras candidaturas mas que eu reconheço talento, competência, energia e qualidade para abraçar, o futuro do CDS”, insistiu.Francisco Rodrigues dos Santos sustentou também que tem um “propósito: “Permitir que haja uma reunião em torno deste caderno de encargos, da estratégia que foi aprovada em congresso e, depois, saibamos escolher que perfil é que se indica para cada uma das posições que compõem os órgãos nacionais do partido”.“Esta é uma altura em que temos de definir o nosso plantel para os próximos dois anos”, continuou, para depois se dizer “absolutamente confiante” de que será capaz de “conseguir estabelecer pontos de entendimento” para que o CDS-PP se apresente “unido, coeso”.Rodrigues dos Santos disse não acreditar que João Almeida ou Lobo d'Ávila possam submeter listas conjuntas à Comissão Política Nacional, recordando a “tradição não escrita em que o candidato cuja moção foi mais votada tem o direito de apresentar listas próprias aos órgãos nacionais do partido”.Relativamente ao braço parlamentar do partido, prometeu reunir-se com os cinco deputados eleitos para perceber se a atual líder, Cecília Meireles, se manterá no cargo, contando, ainda assim, com a sua confiança.Recorde-se que Francisco Rodrigues dos Santos beneficiou do apoio de Abel Matos Santos, que desistiu da própria candidatura para juntar às fileiras do líder da Juventude Popular. Carlos Meira anunciaria pouco depois a intenção de retirar a sua moção da votação.João Almeida reconheceu a vitória de Francisco Rodrigues dos Santos na votação das moções de estratégia e adiantou que apresentará uma lista ao Conselho Nacional.“Quero obviamente cumprimentar Francisco Rodrigues dos Santos, ganhou esta votação e tem todo o direito de apresentar as listas aos órgãos nacionais do partido”, afirmou o deputado em declarações aos jornalistas.João Almeida acrescentou que não apresentará listas para os órgãos de direção, mas irá apresentar uma lista própria ao Conselho Nacional por ser o órgão que representa “o Parlamento do partido”.“Quero assinalar que foi a maior votação de sempre num congresso do CDS, o que é importante, num momento difícil que o CDS vive, ter tanta gente a votar num congresso e a pronunciar-se sobre qual é o caminho a seguir”, frisou.Por sua vez, Filipe Lobo d´Ávila saudou também o vencedor, prometendo continuar a participar na vida do partido, no seio do Conselho Nacional.“Foi o resultado que os congressistas quiseram dar”, reconheceu, para então “dar os parabéns ao vencedor”.Lobo d’Ávila prometeu, de resto, permanecer no “parlamento interno do CDS”, o Conselho Nacional , para o qual voltará a apresentar uma lista. Procurar também que “o CDS possa cumprir os objetivos” que estabeleceu para a reunião magna: ”Recuperar a credibilidade, a confiança dos portugueses e ter uma mensagem que seja clara e percetível, para que nos concentremos a puxar as pessoas que estão lá fora”.