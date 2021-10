Congresso do CDS vai realizar-se a 27 e 28 de novembro

O órgão máximo entre congressos aprovou a convocatória confirmando as datas propostas pela direção.





As reuniões magnas centristas decorrem de dois em dois anos e se esta acontecesse na data prevista seria no final de janeiro ou início de fevereiro de 2022, uma vez que a última foi no final de janeiro do ano passado, em Aveiro.





De acordo com a informação transmitida à agência Lusa por fonte oficial do partido, votaram a favor da proposta de convocatória apresentada pela direção 145 conselheiros (64%), contra 65 conselheiros (29%) e 16 abstiveram-se (7%).





Também o regulamento da reunião magna e o regulamento para a eleição dos congressistas foram aprovados na reunião de hoje do Conselho Nacional.Depois de um dia marcado por críticas e acusações entre membros do CDS fica assim fechada a data do congresso do partido.