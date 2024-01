Congresso do PS quer mostrar unidade e mobilização para as legislativas

Foto: João Marques - RTP

O Congresso vai servir também para eleger os órgãos nacionais socialistas, entre estes a Comissão Nacional.



Para além dos discursos do novo secretário-geral, é também grande a expetativa em torno da intervenção de António Costa numa altura em que a palavra de ordem é unidade, a pensar nas eleições legislativas.



A abertura do congresso está marcada para as 19h30 na Feira Internacional de Lisboa. Além de António Costa, falará a ex-ministra da Saúde, Marta Temido, na qualidade de presidente da Concelhia de Lisboa dos socialistas.



Quanto a Pedro Nuno Santos, discursa aos congressistas no sábado e no domingo, dia em que faz a intervenção de encerramento e em que são revelados os resultados das votações para os órgãos nacionais.