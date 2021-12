Congresso do PSD. Catarina Martins critica de "jogos de ambição de poder"

Catarina Martins diz que não se ouviu uma ideia para o país no Congresso do PSD, realizado durante o fim de semana. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que o congresso não passou de um mercado de favores eleitorais entre o PSD e o PS.