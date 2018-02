Partilhar o artigo Congresso do PSD. Escolha de nomes "é um bocado como os melões" Imprimir o artigo Congresso do PSD. Escolha de nomes "é um bocado como os melões" Enviar por email o artigo Congresso do PSD. Escolha de nomes "é um bocado como os melões" Aumentar a fonte do artigo Congresso do PSD. Escolha de nomes "é um bocado como os melões" Diminuir a fonte do artigo Congresso do PSD. Escolha de nomes "é um bocado como os melões" Ouvir o artigo Congresso do PSD. Escolha de nomes "é um bocado como os melões"