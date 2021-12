Congresso do PSD. Miguel Pinto Luz vai encabeçar lista ao Conselho Nacional

Apesar de se esperar que as divisões internas do partido sejam moderadas neste Congresso, a RTP sabe que Miguel Pinto Luz vai encabeçar uma lista ao Conselho Nacional. Os apoiantes de Paulo Rangel, Pinto Luz e Montenegro, tentaram fazer uma lista única, mas não houve consenso em relação ao primeiro nome.

E assim os apoiantes de Luís Montenegro vão também ter uma lista ao órgão que funciona como o parlamento do partido.

Rui Rio anunciou as suas primeiras escolhas para os órgãos nacionais do partido na quinta-feira e pouco muda.



Nuno Morais Sarmento vai deixar de ser vice-presidente do PSD, mas vai encabeçar a lista ao Conselho de Jurisdição, o tribunal do partido.De acordo com uma nota do partido, Pedro Roseta vai encabeçar a lista ao Conselho Nacional. Paulo Mota Pinto mantém-se como candidato a presidente da mesa do congresso.Ao que a RTP apurou, o líder do PSD terá convidado Paulo Rangel para ser candidato ao Conselho de Jurisdição, mas o eurodeputado terá recusado.Com as eleições legislativas tão próximas, o tom dos discursos no Conselho Nacional não deve acentuar as divisões, mas sublinhar que o momento é de união e de consagrar o líder que vai a votos.É expectável que os críticos digam que Rui Rio está obrigado a ganhar as eleições de 30 de janeiro e que há muito que o partido não tinha tão boas condições para vencer.