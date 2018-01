Congresso Nacional do PS em Matosinhos entre 25 e 27 de maio

Lusa10 Jan, 2018, 19:25 | Política

Fonte oficial socialista adiantou à agência Lusa que esta proposta de calendário será apreciada e votada no próximo sábado, em Lisboa, durante a reunião da Comissão Nacional do PS.

Além das datas do congresso e das eleições diretas para a liderança, a Comissão Permanente do PS vai também propor na mesma reunião que o ex-secretário de Estado da Indústria João Vasconcelos seja o presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC).

O XXII Congresso Nacional do PS será o último deste partido antes das eleições legislativas de 2019 e o terceiro sob a liderança de António Costa.

Na Comissão Nacional do PS deste sábado deverão também ser aprovados uma proposta para que as eleições para as federações distritais socialistas se realizem nos dias 23 e 24 de março, assim como o projeto de regulamento da eleição direta (pelos militantes socialistas) para o cargo de secretário-geral deste partido.

Na ordem de trabalhos da reunião do órgão máximo entre congressos do PS estarão ainda a análise da situação política e vários pontos dedicados à apresentação, discussão e votação do Regulamento Geral do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas.