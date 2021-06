Congresso PAN. Trabalhos arrancam para debater "novo ciclo"

Depois de eleito, o presidente da mesa afirmou que o congresso vai marcar um "novo ciclo" para o partido.

A mesa do congresso, aprovada pelos delegados por unanimidade, é composta Marta Correia, Albano Lemos Pires, Susana Santos, Paulo Vieira de Castro, além de Pedro Ribeiro e Castro.

O VIII Congresso do PAN, e o primeiro cujos trabalhos são inteiramente abertos à comunicação social, decorre entre hoje e domingo no Hotel dos Templários, em Tomar, distrito de Santarém.

No arranque os trabalhos foi também votado o regulamento da reunião magna do partido, de braço no ar, aprovado também por unanimidade.

A sessão de abertura será marcada pelos discursos do porta-voz cessante, André Silva, e da mandatária da única lista candidata à Comissão Política Nacional, Manuela Gonzaga.

Ainda de manhã, os delegados vão debruçar-se sobre as cinco propostas de alteração dos estatutos.

Sob o mote "Semear o futuro, 10 anos a fazer avançar a mudança", o congresso vai estar reunido no fim de semana e dele sairá uma nova Comissão Política Nacional (órgão máximo de direção política entre congressos) e uma nova porta-voz do partido, sendo Inês Sousa Real candidata única.

São esperados 134 delegados no VIII Congresso do PAN e, de acordo com informação prestada à Lusa pelo partido, a sala onde decorrem os trabalhos tem capacidade para 600 pessoas, mas só podem estar 189, e vão também ser adotadas "todas as medidas de segurança generalizadas relativamente à etiqueta respiratória e à higienização das mãos, o distanciamento físico e o uso obrigatório de máscara".

Os trabalhos serão também transmitidos nas contas oficiais do PAN nas plataformas digitais Facebook, Twitter e Youtube.