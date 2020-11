Congresso PCP. Jerónimo de Sousa diz que partido faz parte da oposição ao Governo

Jerónimo de Sousa afirma que o partido não faz parte de qualquer maioria de esquerda, mas sim da oposição ao Governo. O secretário-geral do PCP justificou a abstenção no Orçamento como marca do distanciamento com o Executivo. E saiu em defesa da realização do congresso, com todas as normas de higiene e segurança.