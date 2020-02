Congresso PSD. Apoiantes de Luís Montengro almoçam em Viana do Castelo

Em dia de Congresso do PSD, em Viana do Castelo, dezenas de militantes social-democratas, e apoiantes de Luís Montenegro à liderança do partido, juntaram-se num almoço.



Luís Montenegro nega que esteja a preparar um "oposição interna" contra Rui Rio.



Enquanto "delegado", Montenegro diz que tem "direito" a votar e que não tem "dúvidas" que é na lista que irá ser apresentada este sábado que vai merecer o seu voto.



Quanto à sua "eventual morte política", o social-democrata diz que está muito "tranquilo" e não tem de provar nada. Nas véspera de um novo ciclo, espera que os resultados sejam melhores que os anteriores.