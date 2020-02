Congresso PSD. Discursos e momentos insólitos depois de moções aprovadas

A moção de estratégia global de Rui Rio, foi aprovada por "maioria clara", tal como todas as propostas temáticas do 38º Congresso do PSD, em Viana do Castelo. Já com a sala vazia, ainda houve alguns discursos e momentos insólitos, no sábado à noite.