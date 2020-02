Congresso PSD. Joaquim Sarmento diz que não é Ronaldo das Finanças

Foto: José Coelho - Lusa

Está a decorrer em Viana do Castelo o 38.º Congresso do PSD. Joaquim Sarmento tem sido porta-voz do partido para as Finanças Públicas e nega que possa vir a ser o Ronaldo das finanças.