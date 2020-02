Congresso PSD. Militantes querem um partido mais unido

No final do primeiro dia do Congresso do PSD, em Viana do Castelo, Luís Montenegro disse que o discurso de Rui Rio não trazia nada de novo. A dúvida que surge é qual será o posicionamento do rival do líder social-democrata, mas os militantes esperam que o partido fique mais unido depois deste congresso.