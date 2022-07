Congresso PSD. Ovação a Passos Coelho depois de militante pedir reconhecimento do seu legado

Nas intervenções que decorrem na tarde do segundo dia do 40.º Congresso Nacional do PSD, Carlos Reis, militante do PSD de Lisboa, quis "dar uma palavra de justiça" a Pedro Passos Coelho, que "merece do país um ato de gratidão, um ato de reconhecimento".

"Um dos principais erros do PSD dos últimos quatro anos foi ter tido timidez na defesa do seu legado. Pedro Passos Coelho merece de Portugal finalmente o seu reconhecimento", defendeu, provocando a maior ovação no pavilhão Rosa Mota, no Porto, com os congressistas de pé a gritarem "PSD, PSD, PSD".