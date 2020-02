Congresso PSD. Rui Rio pede partido "mais unido" e destaca importância das autárquicas

“Temos uma história de 46 anos de que nos podemos e devemos orgulhar. Seguramente que cometemos erros e tivemos falhas ao longo de todo este tempo (…), mas no balanço do caminho já percorrido temos largos motivos de orgulho pelo trabalho realizado”, declarou Rui Rio no início do seu discurso.“Os aspetos menos positivos são largamente superados pelo muito que a esmagadora maioria dos nossos militantes fez pelo seu país. Nas freguesias, nos municípios, nas regiões autónomas, no Parlamento, no Governo, nos sindicatos, nas comissões de trabalhadores (…), milhares de militantes sociais-democratas serviram de forma empenhada o nosso país”, defendeu.

Para o líder do partido, “Portugal precisa do PSD, seja na oposição ou no Governo”. “É por isso que é nossa obrigação lutar por um partido mais moderno, mais capaz, mais unido e, acima de tudo, verdadeiramente comprometido com a resolução dos reais problemas dos portugueses”, continuou.

Importância das autarquias



“A implementação de uma força partidária mede-se nas autarquias”, que têm desempenhado “imensas tarefas em prol dos portugueses”, considerou Rio, que considera quee menor será a probabilidade de endividamento daí decorrente”., frisou o líder do partido.

O líder social-democrata considerou que o mandato que agora inicia será seguramente marcado por um ato eleitoral da maior relevância para o PSD: as eleições autárquicas de 2021. “Temos, em 2021, de recuperar o terreno perdido em 2013 e 2017”, declarou.





O presidente do PSD afirmou que a escolha dos candidatos autárquicos obedecerá a critérios de competência e não de fação partidária, num discurso em que prometeu ser inflexível contra abusos e clientelismo no Poder Local.



Rui Rio aproveitou para agradecer pela confiança em si depositada por aqueles que votaram nele nas mais recentes eleições partidárias.. Não só tudo farei para a justificar, como procurarei também conquistar a confiança dos novos companheiros que, democraticamente e de boa-fé, votaram numa das outras duas candidaturas concorrentes”, disse.

PSD deve “preparar-se para governar Portugal”

À chegada para o 38.º Congresso do PSD, Alberto João Jardim considerou que o PSD tem neste momento dois objetivos que são "a reforma do sistema político" e "preparar-se para governar Portugal"."Essas conversas de união e desunião, isso acabou.", avisou, quando questionado pelos jornalistas sobre se os objetivos que traçou são possíveis depois do ciclo eleitoral interno do partido.Já o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, afirmou à chegada ao congresso que está "sempre disponível" para o partido, mas recusou pronunciar-se sobre qualquer candidatura autárquica., disse o ex-candidato a líder do PSD, que voltou, porém, a reiterar que não irá encabeçar nenhuma lista. Para Pinto Luz, "houve um momento para discutir a liderança, a liderança foi discutida, hoje temos um presidente eleito".

Rui Rio foi reeleito para um segundo mandato à frente do PSD a 18 de janeiro com 53,2% dos votos, contra 46,8% de Luís Montenegro, depois de, na primeira volta, ter falhado por pouco a necessária maioria absoluta dos votos expressos, com 49%.





Pelo caminho ficou o terceiro candidato, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, que conseguiu 9,5% dos votos.



"Relançar o partido para a governação"

Paulo Rangel considerou, à entrada no congresso, que os resultados das diretas, nas quais foi reeleito Rui Rio como presidente, "confirmaram que o partido apostou numa estratégia de médio prazo e portanto, sem dúvida, que este é o grande impulso para aquele salto, que será o salto principal, para a governação".



De acordo com a sua experiência, Paulo Rangel defendeu que esta estratégia é "mais facilmente compreendida pelos eleitores do que às vezes pelos membros do partido", o que considerou natural já que os militantes "têm uma ótica mais tática e os eleitores têm uma visão mais estratégica".



"Será um congresso claramente orientado para relançar o partido para a governação de Portugal. Nesta votação do Orçamento do Estado e em algumas propostas que o PSD fez já está claro qual é o nosso rumo de governação", apontou.



Questionado sobre as notícias que o apontam a liderar a lista de Rui Rio ao Conselho Nacional, o eurodeputado social-democrata lembrou que ao longo do tempo tem "estado disponível sempre aos órgãos do partido com diferentes presidentes", alguns até que não apoiou.







c/ Lusa