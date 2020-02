Congresso PSD. Rui Rio reafirma liderança

Rui Rio, reeleito no mês passado para um segundo mandato à frente dos sociais democratas, vai discursar ao princípio da noite, assinalando o início do encontro, mas os primeiros militantes começaram a chegar pouco depois da hora de almoço.Rui Rio foi reeleito para um segundo mandato à frente do PSD em 18 de janeiro com 53,2% dos votos, contra 46,8% de Luís Montenegro, depois de, na primeira volta, ter falhado por pouco a necessária maioria absoluta dos votos expressos, com 49%. Pelo caminho, ficou o terceiro candidato, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, que conseguiu 9,5% dos votos.

Ana Isabel Costa é uma das jornalistas da Antena 1 que vai acompanhar até domingo o Congresso do PSD, em Viana do Castelo, e descreve o ambiente antes do discurso do líder.