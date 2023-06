Conselho de Estado analisa a atualidade na Europa

Esta reunião do órgão político de consulta do Presidente da República acontece a cerca de um ano das próximas eleições europeias, que estão marcadas para entre 6 e 9 de junho de 2024.É a 29ª reunião do Conselho de Estado convocada por Marcelo Rebelo de Sousa desde que assumiu as funções de presidente da República, em março de 2016, e a terceira seguida dedicada a temas europeus.

Metsola com agenda preenchida





A responsável do PE será a primeira presidente de uma instituição europeia a participar num debate parlamentar em Portugal.



Roberta Metsola tem chegada prevista ao Palácio de São Bento às 9h30, onde será recebida com guarda de honra por Santos Silva, com quem manterá uma reunião bilateral.



Depois, às 10h00, proferirá um discurso solene no hemiciclo, e participará, então, no debate com os líderes parlamentares.



Eurodeputada desde 2013 e a mais jovem presidente do Parlamento Europeu - cargo para o qual foi eleita em janeiro do ano passado -, Roberta Metsola, de 44 anos, pertence ao Partido Nacionalista de Malta, que faz parte do Partido Popular Europeu (PPE).



É a terceira mulher a presidir ao PE, depois de Simone Veil (1979-1982) e de Nicole Fontaine (1999-2002).