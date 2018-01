Conselho de Estado discute Portugal pós 2020

O próximo Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia começa em 2021 e vai definir os fundos e programas europeus para o país.



Marcelo Rebelo de Sousa avalia com os conselheiros estratégias e consensos políticos para uma candidatura mais sólida a esses apoios.



O Conselho de Estado acontece ainda no rescaldo das eleições internas do PSD, que elegeram Rui Rio.



O encontro está marcado para as três da tarde, no Palácio de Belém.