Conselho de Estado discute problema das migrações

O Conselho de Estado reuniu-se estar tarde na Cidadela de Cascais com o tema das migrações em cima da mesa. António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, foi o convidado da reunião numa altura em que o assunto voltou à ordem do dia por causa da situação no Afeganistão.