Conselho de Estado expressa pesar por Pedrógão Grande e convida Juncker

Numa curta nota, difundida depois da reunião em Belém, pode ler-se que o Conselho de Estado “formulou um voto de profundo pesar pela tragédia de Pedrógão Grande, evocando respeitosamente as vítimas e manifestando às respetivas famílias a sua viva solidariedade”.



A sexta reunião do órgão consultivo da Presidência convocada por Marcelo Rebelo de Sousa, desde a sua tomada de posse, em 2016, debruçou-se ainda sobre “a atual conjuntura económica e financeira do país”.



Os conselheiros de Estado reuniram-se depois do Conselho Superior de Defesa Nacional, que também esta sexta-feira analisou os “recentes dados da situação política atinentes às Forças Armadas”, nomeadamente o impacto do roubo de material de guerra nos Paióis Nacionais de Tancos.



Desde a posse de Marcelo, a 9 de março do ano passado, realizaram-se já cinco reuniões do Conselho Superior de Defesa Nacional.



