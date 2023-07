Conselho de Estado faz análise global do estado do país

Na altura, o Presidente da República disse que queria fazer “um ponto da situação" económica, social e política do país e ressalvou que não se tratava de uma reunião "para o exercício de um poder" presidencial – como a demissão do Governo ou a dissolução do parlamento.", declarou então Marcelo Rebelo de Sousa.Esta reunião realiza-se um dia depois do debate do estado da nação, em que o primeiro-ministro sustentou que a “estabilidade política foi a opção dos portugueses há pouco mais de um ano” e que “é essa opção pela estabilidade que garante a continuidade da ação transformadora” e o “cumprimento dos compromissos”.Na passada sexta-feira, o Presidente da República ouviu os partidos políticos com assento parlamentar, com a oposição a fazer um diagnóstico negativo sobre a governação PS.A reunião do órgão político de consulta do Presidente da República começa às 1h:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.