%u201CEu ouvi o senhor primeiro-ministro desmentir notícias de hoje segundo as quais o seu silêncio era contra o Presidente da República. Eu tinha ouvido essas notícias e tinha ficado estupefacto com elas e percebo que ele tenha esclarecido que não se tratava disso%u201D, respondeu esta tarde Marcelo Rebelo de Sousa a jornalistas à margem do anúncio do Premio António Champalimaud.