Conselho de Estado. Primeira reunião com Moedas e líderes do PS e Chega

O Conselho de Estado reuniu-se esta tarde no Palácio de Belém com três novos elementos. Carlos Moedas, indicado pelo PSD, Pedro Nuno Santos do PS e André Ventura do Chega, participaram pela primeira vez na reunião do órgão de consulta do presidente, depois de terem sido eleitos pela Assembleia da República.