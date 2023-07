Conselho de Estado sobre "situação política, económica e social" termina sem divulgar conclusões

O Conselho de Estado começou pelas 15h15 no Palácio de Belém, em Lisboa,Acontece também depois da última sessão plenária da sessão legislativa, na quarta-feira, e depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter ouvido os partidos com assento parlamentar entre sexta e segunda-feira.Recorde-se que esta reunião do Conselho de Estado, a 30ª desde que Marcelo Rebelo de Sousa é presidente,Na altura, o presidente avisou que estaria “ainda mais atento e mais interveniente no dia-a-dia".De salientar também que esta reunião acontece“Vou ler o relatório e, sobre esse tema, se eu tiver coisas a dizer, direi em primeiro lugar ao Conselho de Estado. E depois de dizer ao Conselho de Estado, conforme o que eu disser ou não ao Conselho de Estado, digo publicamente", adiantava em resposta aos jornalistas na passada semana.Ausente desta reunião esteve apenas o conselheiro Manuel Alegre. Já o conselheiro de Estado António Damásio, que reside nos EUA, participou por videoconferência, segundo adiantou a agência Lusa.O Conselho de Estado integra cinco cidadãos designados pelo chefe de Estado e cinco eleitos pelo Parlamento.Por escolha do presidente fazem parte do Conselho de Estado a escritora Lídia Jorge, o ex-dirigente do CDS-PP António Lobo Xavier, o antigo presidente do PSD, Luís Marques Mendes, a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, e o neurocientista António Damásio.

Já a Assembleia da República elegeu para o Conselho de Estado os conselheiros Carlos César, Manuel Alegre, António Sampaio da Nóvoa (indicados pelo PS) e também Francisco Pinto Balsemão e Miguel Cadilhe, designados pelo PSD.