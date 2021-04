Conselho de Jurisdição do PSD prepara-se para decidir sobre sanções a Rio e Adão Silva

O último congresso aprovou que o partido deveria defender a realização de um referendo à despenalização da morte medicamente assistida.

As sanções podem ir da advertência à expulsão e a decisão deve ser tomada em meados de maio.



O militante considera que não foi seguida a deliberação do congresso e fez queixa ao Conselho de Jurisdição.

"Processo político"

A Comissão Permanente do PSD veio entretanto acusar o presidente do Conselho de Jurisdição, Paulo Colaço, de estar a levar a cabo um "processo político".", acusa a Comissão Permanente do PSD, em resposta às notas de culpa enviadas pelo Conselho de Jurisdição Nacional ao presidente do partido, Rui Rio, e líder parlamentar, Adão Silva.A abertura deste processo disciplinar, considera a direção na mesma resposta, citada pela agência Lusa,

"A confirmar-se a juridicamente fantasiosa e politicamente ridícula iniciativa, a Comissão Permanente Nacional do PSD ver-se-á na necessidade de recorrer a todos os meios ao seu alcance, tanto jurídicos como políticos, para proteger o bom nome do PSD, e salvaguardar a elevação e respeitabilidade dos órgãos nacionais do partido".