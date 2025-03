Conselho de Ministros e Comissão Política Nacional do PS afinam posições em véspera de moção de confiança

Os agentes partidários afinam estratégias para os próximos dias, numa semana em que está em jogo a sobrevivência do Executivo de PSD e CDS-PP. O Parlamento debate e vota na terça-feira a moção de confiança apresentada pelo Governo. Se PS e Chega mantiverem as posições aventadas nos últimos dias, esta será rejeitada.



O Conselho de Ministro reúne-se esta manhã na residência oficial do primeiro-ministro, no Palácio de São Bento. Uma rejeição da moção de confiança implicará a demissão Governo e a convocação de novas legistativas - o presidente da República já antecipou que as eleições deverão ocorrer o mais brevemente possível, apontando como datas possíveis os dias 11 ou 18 de maio.



Luís Montenegro afirmava, no sábado, que lhe parecia não subsistir alternativa ao cenário de eleições legislativas antecipadas, chamando a si a responsabilidade, enquanto primeiro-ministro, de "evitar que Portugal seja um país envolto em lama".







"A minha responsabilidade, parece que não há alternativa a isso, é devolver aos portugueses a capacidade que só eles têm de escolher o que querem para Portugal", declarava. o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, acusou Luís Montenegro de "estar na lama" e querer "arrastar" o país, reiterando que o Executivo minoriário "nunca terá a confiança" do maior partido da oposição. , declarava.Em resposta às declarações do chefe do Governo,