Conselho de Ministros. Governo aprova desconto de 10 cêntimos nos combustíveis

Este desconto representa uma despesa de 130 milhões de euros nas contas do Estado.







Em conferência de imprensa no final da reunião, o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, deu conta de que o programa funcionará de forma semelhante ao IVAucher, sendo transferido diretamente para a conta do contribuinte, que terá de pagar com cartão bancário.





“O subsídio será dado a todos os portugueses durante o mês de novembro e o mês de março de 2021”, afirmou o secretário de Estado Adjunto e Assuntos Fiscais.

Os contribuintes terão de aderir ao sistema, semelhante ao IVAucher, sendo que quem já aderiu não terá de voltar fazer a adesão, e receberão o desconto em dois dias úteis depois de adquirirem o combustível.



O secretário de Estado explicou ainda que, caso não seja usado o desconto, de 10 cêntimos por 50 litros, ou seja, cinco euros, num mês, irá acumular com o valor do mês seguinte.







c/Lusa