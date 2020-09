Conselho Estado. Presidente destaca compromisso de Ursula Von der Leyen para com Portugal

O Conselho de Estado considera que devem ser utilizados utilizados todos os instrumentos e recursos para uma recuperação sustentável" da atual crise. Após quatro horas de reunião, o órgão de consulta do Presidente salientou a mais-valia da União Europeia num contexto mundial e europeu tão complexo, difícil e exigente.