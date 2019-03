Conselho Geral Independente desafia Governo

No comunicado hoje emitido (leia aqui), o CGI considera que a assinatura do memorando é um ato de gestão da responsabilidade do Conselho de Administração para o qual não lhe é requerido nenhuma comunicação prévia.



O CGI diz ainda que debate público sobre o referido memorando tem ocorrido entre propostas políticas constitucionalmente fundadas e já apresentadas para alterar o modelo de gestão da RTP.



E tem igualmente ocorrido entre tentativas de erosão pública do modelo e violações dos limites que ele impõe.



Por isso o CGI acrescenta que esta situação é indesejável para a estabilidade da RTP. E lembra que a Lei da Televisão votada pela Assembleia da República estabelece um modelo de gestão da RTP que visa assegurar a independência de qualquer poder político ou fáctico.