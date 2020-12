Conselho Nacional CDS. Direção criticada porque as Presidenciais nunca foram discutidas

Telmo Correia dececionado com mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. O líder parlamentar do CDS começou por dizer que esteve lá há 5cinco anos na Faculdade de Direto da Universidade de Lisboa com esperança no mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas cinco anos depois sente deceção.Lembrou que o líder do CDS foi muitas vezes crítico do Presidente da República e que percebe o apoio entusiástico.E deu alguns exemplos como o discurso do 25 abril e o apoio do Presidente à geringonça, o 1º Maio ou a não recondução da Procuradora-Geral da República.Rematou a afirmar que o mandato do Presidente da República merece ser criticado e a citar um ditado popular: “a primeira caem todos a segunda cai quem quer”.Já Adolfo Mesquita Nunes não sentiu apoio do partido para uma possível candidatura. E confessa que achou estranho que o seu nome tivesse surgido na comunicação social como possível candidato presidencial, mas não sentiu que a ideia fosse acarinhada pela cúpula do partido. Perante o silêncio da direção do partido decidiu não avançar.João Almeida e o ‘Presidente da geringonça’Recordou que, na intervenção inicial, Francisco Rodrigues dos Santos disse que Marcelo Rebelo de Sousa era um homem da AD.João Almeida concordou, mas acrescentou que no mandato que agora termina, pelas posições que teve de apoio à esquerda, foi o homem da Geringonça e não da AD.

Já o ex-deputado e antigo líder parlamentar, Nuno Magalhães, lembrou as sondagens que dão um por cento dos votos ao partido e terá dito que o apoio do CDS é irrelevante até para Marcelo Rebelo de Sousa.







A imagem levada por Nuno Melo







O eurodeputado Nuno Melo levou esta imagem para a intervenção que fez no Conselho Nacional para dizer que é ilustrativa do mandato do atual Presidente da República.



E afirma que o apoio da direção do partido a Marcelo Rebelo de Sousa é legítimo. Sublinhando que poderá não outra solução mas daí a "ser entusiasta, lamento, mas não".



O eurodeputado afirmou ainda que não gosta de pessoas com "convicções feitas de plasticina"’ e que não aprecia a "hiperatividade de quem fala de tudo".



Terminou a dizer que percebe que não haja alternativa e prometeu que - sendo aprovado o apoio Marcelo Rebelo de Sousa - não dirá nada contra a candidatura ou contra a direção do partido.



