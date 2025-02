Conselho Nacional da IL reúne-se domingo para discutir segurança e eleições na Madeira

De acordo com uma nota divulgada pela IL, os trabalhos irão começar às 11:00 num hotel em Ílhavo, no distrito de Aveiro, com uma intervenção do presidente do partido, Rui Rocha, aberta à comunicação social.

Nessa reunião, os novos conselheiros nacionais da IL irão debater e "deliberar a candidatura às eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira", que se irão realizar em 23 de março.

Além da ratificação das listas para as eleições na Madeira, os conselheiros nacionais irão também fazer "um ponto político sobre segurança", depois de, no discurso de encerramento da IX Convenção Nacional da IL, o líder reeleito da IL, Rui Rocha, ter prometido que o partido seria mais ativo nessa área.

Nesse discurso, o líder da IL anunciou ainda que o partido ia apresentar um pacote legislativo, que será discutido na próxima quarta-feira na Assembleia da República, e que inclui medidas como a expulsão de estrangeiros que cometam crimes graves ou o agravamento das molduras penais para crimes de violência doméstica, tráfico de seres humanos ou associação criminosa.

Os conselheiros nacionais da IL irão também debater e deliberar sobre "o apoio do partido a uma candidatura às eleições presidenciais", depois de Rui Rocha ter anunciado que iria apoiar a líder parlamentar, Mariana Leitão. Falta agora o aval do Conselho Nacional para esse apoio ser formalizado.

Esta será a primeira reunião do órgão máximo do partido entre convenções desde que a IL foi a eleições internas, este fim de semana em Loures, distrito de Lisboa.

Além de terem reeleito Rui Rocha para a presidência do partido, com 73,4% dos votos, os membros da IL elegeram também a nova composição de todos os órgãos nacionais, entre os quais o Conselho Nacional.

A lista do deputado Bernardo Blanco venceu essas eleições ao Conselho Nacional, conquistando 18 dos 50 mandatos, enquanto a encabeçada por Pedro Ferreira, até agora vice-presidente, conseguiu 14.

A lista A, encabeçada por Francisco Cudell, teve 11,2% e a lista T, que tinha como cabeça de lista André Serpa Soares, conseguiu 10,7%, e conquistaram ambas cinco lugares no órgão máximo entre Convenções.

Seguiram-se a lista M (8,9%), liderada por Jorge Pires e a lista D (8,0%), encabeçada pelo antigo conselheiro nacional da IL Ricardo Lopes, com quatro mandatos.

Na reunião deste domingo em Ílhavo, os 50 membros do Conselho Nacional irão eleger a nova mesa do órgão, composta por um presidente, um vice-presidente e dois secretários.