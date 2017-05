Conselho Nacional do CDS aprova 37 coligações

Lusa 18 Mai, 2017, 07:03 | Política

"Há 37 coligações aprovadas, há uma notícia do nosso coordenador autárquico de que o CDS está muito à frente do que estava há quatro anos em número de candidaturas global. Neste momento não faltam fechar muitas candidaturas, o CDS apresentará candidaturas a mais concelhos do que fez há quatro anos", disse à Lusa o presidente da mesa do Conselho Nacional, Telmo Correia.

A reunião do órgão máximo entre congressos foi também marcada pela discussão em torno da estratégia do partido e de questões recentes, como a proposta para o Metro de Lisboa, tendo Filipe Lobo D`Ávila, Raul Almeida e Rui Barreira feito intervenções críticas, designadamente ao `centralismo` de uma excessiva concentração em Lisboa, onde a presidente é candidata à Câmara, relataram fontes ouvidas pela Lusa.

João Rebelo, Nuno Magalhães e Telmo Correia fizeram a defesa da agenda e da estratégia do partido, referindo-se à proposta para o Metro de Lisboa que Assunção Cristas anunciou durante um debate quinzenal, tendo havido também intervenções que condenaram que sejam expressas críticas nas redes sociais.

A proposta de 20 novas estações para Lisboa, anunciada durante um debate quinzenal, foi criticada em publicações no Facebook por Filipe Lobo D`Ávila e Raul Almeida, tendo Pedro Pestana Bastos feito críticas à coligação com MPT e PPM em Lisboa igualmente na sua página naquela rede social.

"Os temas da agenda política do CDS foram falados e há sempre quem tenha opiniões diferentes, este órgão e este partido é profundamente democrático, mas acho que há um entendimento esmagadoramente maioritário de que o CDS em muitas matérias tem conseguido liderar a agenda", argumentou Telmo Correia.

Sobre a questão do Metro, "houve sobretudo uma intervenção final da presidente do partido que teve um enorme acolhimento, explicando que essa matéria estava a ser pensada por ela há algum tempo e que aproveitou, sendo uma matéria da responsabilidade do Governo e sobre a qual o Governo tinha falado na véspera, o debate com o primeiro-ministro para a colocar na agenda", afirmou.

"Partidos mais pequenos, com o devido respeito, que normalmente se têm coligado com o PSD, desta vez preferiram juntar-se ao CDS. Isso é que é o relevante nessa coligação [em Lisboa] e não uma ou outra declaração que pode gerar polémica, que pode ser mais feliz ou menos feliz", defendeu ainda Telmo Correia, numa referência a declarações feitas pelo vice-presidente do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira.

Telmo Correia afirmou que "o Conselho Nacional tem uma opinião unânime de elogio à candidatura da presidente do partido em Lisboa, de empenhamento nessa candidatura como uma candidatura simbólica em relação a todas as outras candidaturas no país".

Filipe Lobo D`Ávila, que encabeçou uma lista ao Conselho Nacional alternativa no Congresso de Gondomar, fez uma intervenção em que defendeu que a líder não pode esquecer o país, apesar da candidatura à Câmara de Lisboa, pela qual deve fazer campanha e ter o melhor resultado, de acordo com fontes ouvidas pela Lusa.

Ainda de acordo com relatos da reunião, Raul Almeida, eleito ao Conselho Nacional na lista de Lobo D`Ávila, criticou critérios de seleção de candidaturas autárquicas ultrapassando concelhias, e deu exemplos como Espinho e Murça, e também a aliança em Lisboa com o MPT, por criticar o excesso de turistas na capital quando o CDS se bateu pelo turismo, designadamente com o então secretário de Estado Adolfo Mesquita Nunes, atual vice-presidente centrista.

Entre as 37 coligações aprovadas, 27 são lideradas pelo CDS-PP, 14 das quais com MPT e PPM: Lisboa, Ílhavo, Freixo de Espada à Cinta, Oliveira do Hospital, Évora, Mourão, Albufeira, Lagoa, Celorico da Beira, Guarda, Mafra, Monforte, Nazaré e Ribeira de Pena.

Foram aprovadas duas coligações em que o CDS lidera em aliança com o PSD, Constância e Alcochete, e dez em que o PSD lidera: Vila Nova de Famalicão, Vizela, Cascais, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Valongo, Ourém, Montijo, Palmela e Braga (que inclui também o PPM).

Há três coligações CDS-PP/MPT, em Vimioso, Sabugal e Lourinhã, e duas CDS-PP/Nós Cidadãos, em Felgueiras e Ferreira do Zêzere, e uma coligação CDS-PP/Nós Cidadãos/PPM, em Vila Nova de Foz Côa.

Em Monchique, Silves, Fronteira e Marvão o CDS lidera coligações com o PPM e em Portimão encabeça uma coligação CDS-PP/PSD/MPT/PPM.