Conselho Nacional do PSD a decorrer em ambiente tenso

À entrada para o Conselho Nacional PSD, Rio diz aos jornalistas: "Não vou falar nada sobre questões internas".



Este pode ser o dia "R". Afinal, Rui Rio fica ou está de saída? Uma decisão do Conselho Nacional só depois de todas as intervenções. E são muitas: há 75 oradores inscritos.



Rui Rio falou aos conselheiros e disse que, "se António Costa for educado, tem de agradecer aos promotores da instabilidade".





Lembrou que nunca perdeu eleições e que "os que agora o desafiam estão à espera de conseguir ganhar uma eleição pela primeira vez". Terminou a dizer que lhe cabe "esperar e aceitar a decisão o Conselho Nacional".





Pedro Pinto, apoiante de Montenegro, comenta: "Ele até é bom quando fala para dentro".Quando Luís Filipe Menezes chegou já o discurso de Rui Rio estava quase no fim. O antigo e o atual presidente do PSD são protagonistas de uma rivalidade antiga.Menezes comenta: "Os partidos políticos são muito importantes. Os portugueses são mais importantes. Era importante lembrar Belmiro de Azevedo. É porque há portugueses como ele que os partidos são importantes". E nem mais um palavra sobre o que vai dizer ou sobre a votação.Na mesa já está um requerimento para que seja o voto secreto a decidir a moção de confiança. Pedro Pinto já entregou um requerimento para que perguntou se o voto vai ou não ser secreto.Os críticos da liderança queriam também ouvir Luís Montenegro. À pergunta sobre se ele virá ao Conselho Nacional, um outro apoiante de Montenegro, Hugo Soares, responde: "Ele está no seu escritório a 500 metros se o convidarem ele virá com todo o gosto".Mas não vem. Quem quer falar aos Conselheiros tem que fazer um pedido à Mesa. E isso não aconteceu.A reunião já leva algumas horas com palavras duras. Maria Luís Albuquerque disse que Rui Rio não convence os militantes nem os portugueses.Paulo Rangel apela à responsabilidade "em nome dos interesses do país e do partido".Há pelo menos seis horas de intervenções pela frente. Só de madrugada se vai saber o resultado.