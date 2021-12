Conselho nacional do PSD. Apoiantes de Rangel fora das listas de deputados

O conselho nacional do PSD aprovou as listas de deputados do partido apesar de muitas críticas dos opositores de Rui Rio. A esmagadora maioria dos apoiantes de Paulo Rangel ficou de fora destas listas que vão concorrer às eleições legislativas. Rui Rio rejeita que tenha havido uma purga dos críticos. Paulo Rangel está dececionado.