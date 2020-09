Conselho Nacional do PSD aprova apoio a Marcelo

Rui Rio considera que os candidatos que já estão no terreno são "de rutura" e que o atual presidente é o único candidato da estabilidade.



O líder social democrata argumentou perante os conselheiros que não havia razões para não declarar já o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa e sublinha que este apoio não pretende condicionar o momento da apresentação da candidatura do atual chefe do Estado.



O presidente do Conselho Nacional do PSD confirmou que o apoio do partido a Marcelo Rebelo de Sousa já lhe foi comunicado e justifica o 'timing' da decisão por ser a melhor oportunidade política.