Conselho Nacional do PSD reúne para aprovar calendário interno

Alberto João Jardim é um dos histórico social democrata que vai estar presente na discussão.



As diretas estão marcadas para 4 de dezembro e o Congresso para 14, 15 e 16 de janeiro.



Rui Rio tem uma nova proposta. O líder e recandidato à liderança do partido quer antecipar ao máximo todo o calendário.



Paulo Rangel concorda com a antecipação do Congresso para 17, 18 e 19 de dezembro. Sobre as eleições internas. iz que não se vai opor, caso seja juridicamente possível.