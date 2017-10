Conselho Nacional do PSD reúne-se com perspetiva de candidatura de Santana Lopes

RTP09 Out, 2017, 10:42 / atualizado em 09 Out, 2017, 10:47 | Política

“Numa escala de 0 a 100, há 70 por cento de hipóteses de ser candidato e 30 por cento de não ser candidato”, referiu Marques Mendes este domingo. O destacado militante social-democrata e comentador político adiantou ainda que a decisão de Pedro Santana Lopes se avança ou não para a corrida à direção do PSD deverá ser tomada entre hoje e terça-feira. Para Marques Mendes será “um ato de coragem porque é uma jogada de risco”.



O jornal, por seu turno, cita fontes próximas de Santana Lopes para dizer que a candidatura do atual Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é dada como praticamente certa e que aguarda apenas a marcação das eleições diretas pelo Conselho Nacional desta segunda-feira. A candidatura poderá mesmo ser apresentada esta terça-feira, diz o jornal, numa possível jogada de antecipação em relação a Rui Rio.Estas movimentações no PSD surgem depois de Pedro Passos Coelho ter anunciado na passada terça-feira que não se recandidataria à presidência do partido, colocando em cima da mesa a hipótese de sair mais cedo e sugerindo mesmo eleições diretas em dezembro.A nova reunião desta segunda-feira do Conselho Nacional vai servir para decidir o calendário eleitoral do partido, nomeadamente as datas das eleições diretas e do Congresso. A partir das 21h00, o órgão máximo do partido entre Congressos reúne-se, aparentemente sem que nenhum candidato tenha ainda apresentado publicamente a sua candidatura.Rui Rio, o antigo autarca do Porto, vai apresentar a sua candidatura ao final da tarde de quarta-feira. Numa nota enviada à comunicação social esta segunda-feira, confirma-se que o anúncio da candidatura irá ocorrer em Aveiro."Rui Rio irá apresentar publicamente a sua candidatura à presidência do Partido Social-Democrata na próxima quarta-feira, dia 11 de outubro, que, tal como o candidato definiu, não será nem no Porto, nem em Lisboa", é referido na nota.O anúncio será feito através de uma declaração pública, aberta aos militantes e à comunicação social, e terá lugar no Hotel Melia Ria, em Aveiro, pelas 18h30.Entre os possíveis candidatos à liderança, tem havido mais respostas negativas do que positivas. Na quinta-feira à noite, o ex-líder parlamentar do PSD Luís Montenegro anunciou que tinha decidido não se candidatar por “razões pessoais e políticas”.Sexta-feira foi a vez do eurodeputado Paulo Rangel anunciar que não avançava na corrida à presidência do partido por “razões familiares”. De igual forma, Pedro Duarte, antigo líder da Juventude Social Democrata, excluiu-se desta corrida.A mudança na liderança do PSD surge na sequência de um dos piores resultados de sempre do PSD em eleições autárquicas. Pedro Passos Coelho afirmou durante a noite eleitoral de 1 de outubro que assumia as responsabilidades pelos resultados, mas que não se demitia.Depois do que chamou de “uma reflexão aprofundada”, Passos Coelho anunciou na terça-feira no Conselho Nacional que não se recandidatava a um novo mandato e explicou as razões da saída.Passos Coelho argumentou que, se ficasse, "estaria em permanência a combater o preconceito e a ideia feita de que estava agarrado ao poder", e defendeu que "uma nova liderança por parte do PSD e da estratégia associada terá melhores possibilidade de progressão e sucesso".