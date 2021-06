Conselho Nacional do PSD sem polémicas e com ambiente pacífico

Foram aprovadas por maioria as contas de 2020 e o orçamento do partido para este ano.



O foco central da reunião foram as eleições autárquicas com Rui Rio a traçar metas de mais presidências de câmara e mais percentagem eleitoral.



Quanto à polémica entre a direção do PSD e o Conselho de Jurisdição Nacional com o processo que foi desencadeado relativamente a Rui Rio e a Adão e Silva, eram esperados alguns diferendos.



O secretário-geral do partido garantiu aos jornalistas que foi o Conselho Nacional mais pacífico até hoje.