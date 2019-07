Partilhar o artigo Conselho Nacional PSD. Direção do partido garante que só vetou um nome Imprimir o artigo Conselho Nacional PSD. Direção do partido garante que só vetou um nome Enviar por email o artigo Conselho Nacional PSD. Direção do partido garante que só vetou um nome Aumentar a fonte do artigo Conselho Nacional PSD. Direção do partido garante que só vetou um nome Diminuir a fonte do artigo Conselho Nacional PSD. Direção do partido garante que só vetou um nome Ouvir o artigo Conselho Nacional PSD. Direção do partido garante que só vetou um nome