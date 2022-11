Contra "lamentação". Marcelo defende que políticos devem "aprender a aceitar a crítica"

Na Câmara Municipal de Lisboa, Marcelo disse-se “mais otimista” face ao quadro do jornalismo em Portugal, por oposição a anos anteriores:O presidente propugnou – sem mencionar qualquer caso concreto - que “a democracia constrói-se pela positiva”., afirmou.

“A luta continua, a democracia está viva”, clamou o presidente da República no termo da sua intervenção.

“Viu-se aqui nestes prémios, vê-se ano após ano”, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, que, contrapôs.

Distinções

Os prémios Gazeta, iniciativa do Clube de Jornalistas, tiveram o apoio principal da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação Mutualista Montepio.



Fernando Dacosta recebeu a Gazeta de Mérito, Carlos Rico a Gazeta de Televisão, pela reportagem "Alentejo, azeite e água", emitida pela SIC e SIC Notícias, e Joana Pereira Bastos recebeu a Gazeta de Imprensa, pela reportagem "As férias da liberdade", publicada pelo jornalA Gazeta de Rádio coube a Nuno Guedes, pela reportagem "A ilha do tempo", emitida pela TSF, e a Gazeta de Multimédia foi para Reinaldo Rodrigues, autor de "Um outro país", reportagem divulgada nas plataformas digitais do, doe da TSF.Tiago Miranda foi distinguido com a Gazeta de Fotografias, pelas imagens da reportagem "Nós somos oito mil histórias", no. Diogo Assunção recebeu o prémio Gazeta Revelação pela reportagem "A altura dos sonhos", emitida pela TVI, e o jornal digitalrecebeu a Gazeta de Imprensa Regional.que trabalham na comunicação social escrita, radiofónica e televisiva, nacional, regional e local. Isto “para não se falar de cor”, quando se perspetiva o 5.º Congresso dos Jornalistas, que vai ocorrer em janeiro de 2024.

