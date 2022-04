Contra "país amarrado ao socialismo". Montenegro lança candidatura a líder do PSD

Luís Montenegro, que assumiu ser "candidato a líder para ser primeiro-ministro", sustentou também que "o PSD tem de saber comunicar" e prometeu manter "as pessoas concretas" como "foco principal". "Portugal precisa de uma oposição atenta", advogou Montenegro, aludindo ao contexto da maioria absoluta do PS. No capítulo da economia, Luís Montenegro apontou o que considerou ser a excessiva dependência portuguesa do exterior.



"O PSD não vai faltar à chamada. Estamos sempre ao serviço das portuguesas e dos portugueses", rematou.



