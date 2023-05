Contratação de professores. Marcelo pesou "os dois pratos da balança"

Marcelo Rebelo de Sousa explicou, em Estrasburgo que não vetou porque, com a nova lei, o número de docentes vinculados é maior.



O Chefe de Estado nada adiantou sobre o primeiro encontro com António Costa, depois da divergência de fundo a propósito do ministro João Galamba.