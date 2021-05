Contratação pública. Marcelo promulga lei mas manifesta insatisfação

O presidente da República promulgou o diploma da contratação pública. Era uma lei que tinha vetado em dezembro. Agora, depois de alterada, voltou a Belém. Marcelo Rebelo de Sousa dá luz verde, mas comenta que as alterações introduzidas foram "tímidas" nalguns domínios.